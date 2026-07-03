حلفاء أوكرانيا يتفقون على دعمها عسكريا بـ140 مليار يورو خلال عامين

ستتعهد دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأوروبية وكندا على هامش قمة الحلف التي ستُعقد في أنقرة الأربعاء بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو سنويا في كل من عامي 2026 و2027، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.ويشمل هذا المبلغ المساعدات العسكرية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأوكرانيا بموجب قرض لها بقيمة 60 مليار يورو تنقسم بالتساوي بين عامي 2026 و2027.وأوضحت المصادر أن حصة المساعدات العسكرية الجديدة التي تعهدت دول حلف الناتو الأوروبية وكندا بتقديمها تبلغ نحو 40 مليارا في عام 2026 ومثلها في العام المقبل.