ليتوانيا تؤكد سعيها للانخراط في منظومة "الردع النووي" في مواجهة روسيا

أعرب رئيس ليتوانيا عن رغبة بلاده في أن تكون جزءا من منظومة الردع النووي الغربية في مواجهة روسيا، مع اتّخاذها خطوات نحو إنهاء الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية.



وقال الرئيس غيتاناس ناوسيدا في مؤتمر صحافي في برلين إن ليتوانيا بصدد اتّخاذ خطوات لإلغاء الحظر الدستوري، وأوضح "نود أن نكون جزءا لا يتجزأ من هذا الردع النووي".



وتابع: "قبل بضعة أيام، بادرت إلى طرح تعديل دستوري لإزالة القيود المفروضة على احتمال نشر أسلحة نووية في ليتوانيا".





