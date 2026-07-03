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البابا إلى الولايات المتحدة: للاعتدال عشية الذكرى الـ250 للاستقلال

أخبار دولية
2026-07-03 | 13:45
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البابا إلى الولايات المتحدة: للاعتدال عشية الذكرى الـ250 للاستقلال
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البابا إلى الولايات المتحدة: للاعتدال عشية الذكرى الـ250 للاستقلال

دعا البابا لاوون الرابع عشر الولايات المتحدة إلى "الاعتدال" في النقاش العام وإبداء "الاحترام لآراء الآخرين"، وذلك في خطاب عشية الذكرى الـ250 لاستقلالها.
     
وحضّ الحبر الأعظم، وهو من مواليد شيكاغو، الأميركيين على إيجاد "أرضية مشتركة" وتعزيز "الوحدة"، مسلطًا الضوء في الوقت ذاته على دور "موجات المهاجرين المتعاقبة" في "تشكيل مستقبل البلاد"، وذلك في فيديو بثّ مباشرة من "المركز الوطني للدستور" في فيلادلفيا.
     
وقال: "آمل أن يواصل هذا التقليد إثمار نتائج إيجابية في إطار نقاش عام يتسم بالاعتدال والاحترام لآراء الآخرين، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية مشتركة تعزز قضية السلام والمصالحة".
     
وتقلد البابا أثناء خطابه "وسام الحرية" الذي منحه إياه المركز الوطني للدستور هذا العام. ويكرم الوسام سنويا شخصيات أو منظمات تعمل في مجال الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان والديموقراطية والكرامة الإنسانية.

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