ترامب يقول إن الهوية الأميركية تتعرض لـ"هجوم متجدد" من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية البلاد من "المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.



وقال ترامب في كلمته "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأميركية تتعرض لهجوم متجدد"، مضيفا "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".