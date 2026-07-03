مئات الإيرانيين يتقاطرون الى مصلّى طهران عشية بدء تشييع خامنئي

تقاطر مئات الأشخاص إلى مداخل مصلّى طهران الكبير حيث ستبدأ السبت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك قبل نحو عشر ساعات من فتحه أمام العامة، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



وسيبقى جثمان خامنئي الذي اغتيل مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، مسجى حتى الإثنين في المصلّى الذي يفتح أبوابه السبت عند الساعة 06,00 (02,30 ت غ).



وأفاد صحافيون في فرانس برس باتّخاذ السلطات ترتيبات أمنية مشدّدة في الموقع، وإغلاق الشوارع المحيطة به.