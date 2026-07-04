الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اردوغان: نتابع عن كثب محاولات إسرائيل لتفجير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
2026-07-04 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اردوغان: نتابع عن كثب محاولات إسرائيل لتفجير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح من دون دعم إقليمي، وأنه يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وخلال كلمة ألقاها إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول، قال اردوغان: "لا يمكن لأي حل لا يستمد قوته من إرادة ومساهمات دول المنطقة أن يكون دائما".
واتهمت تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي وجارة لإيران، إسرائيل مرارا بمحاولة تقويض الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي توسطت فيه باكستان، ونددت بالعمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.
وقال اردوغان: "نتابع عن كثب محاولات الإدارة الإسرائيلية لتفجير الاتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران)... لا يجب السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية المدمنة للحروب بإغراق منطقتنا برائحة البارود والدماء مرة أخرى".
وأشار اردوغان الى أن تركيا تهدف إلى زيادة التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع، مع السعي لتحقيق هدف للتجارة الثنائية يبلغ خمسة مليارات دولار.
وفي وقت سابق اليوم، حضر مسؤولون من البلدين منتدى للأعمال في إسطنبول. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن شركات تركية ترغب في المساهمة في مشروعات في باكستان وعرض الخبرة التركية في قطاع الطاقة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه باكستان تحولا في قطاع الكهرباء.
أخبار دولية
اردوغان
إسرائيل
الاتفاق
الولايات المتحدة
إيران
التالي
ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام
أوكرانيا تهاجم سان بطرسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستيانتينيفكا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-18
رئيس روس آتوم الروسية: نتابع عن كثب سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
آخر الأخبار
2026-04-18
رئيس روس آتوم الروسية: نتابع عن كثب سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
0
آخر الأخبار
2026-06-15
وزير خارجية إسبانيا: أرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأثمن جهود الوسطاء
آخر الأخبار
2026-06-15
وزير خارجية إسبانيا: أرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وأثمن جهود الوسطاء
0
خبر عاجل
2026-05-26
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان
خبر عاجل
2026-05-26
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان
0
أخبار دولية
2026-06-15
تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
2026-06-15
تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
0
أخبار دولية
13:05
ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام
أخبار دولية
13:05
ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام
0
أخبار دولية
10:30
أوكرانيا تهاجم سان بطرسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستيانتينيفكا
أخبار دولية
10:30
أوكرانيا تهاجم سان بطرسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستيانتينيفكا
0
أخبار دولية
08:22
أوكرانيا: روسيا ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة سكك حديدية في عام 2026
أخبار دولية
08:22
أوكرانيا: روسيا ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة سكك حديدية في عام 2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
01:32
الجيش يوقف عصابة بعد رصدها وملاحقتها أثناء تنفيذها عملية سرقة في الخيام
أمن وقضاء
01:32
الجيش يوقف عصابة بعد رصدها وملاحقتها أثناء تنفيذها عملية سرقة في الخيام
0
أخبار دولية
2026-04-28
الإمارات تعلن انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من أيار
أخبار دولية
2026-04-28
الإمارات تعلن انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من أيار
0
أخبار لبنان
10:32
وزير العمل من النبطية: الحكومة وضعت خطة لدعم عودة النازحين
أخبار لبنان
10:32
وزير العمل من النبطية: الحكومة وضعت خطة لدعم عودة النازحين
0
خبر عاجل
2026-04-21
نواف سلام: لبنان بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
خبر عاجل
2026-04-21
نواف سلام: لبنان بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة
0
أخبار لبنان
13:29
جمعية أهالي ضحايا انفجار 4 آب: صوتنا سيبقى أعلى من كل محاولات الترهيب والإسكات حتى تتحقق العدالة كاملة
أخبار لبنان
13:29
جمعية أهالي ضحايا انفجار 4 آب: صوتنا سيبقى أعلى من كل محاولات الترهيب والإسكات حتى تتحقق العدالة كاملة
0
رياضة
13:29
من زغرتا-اهدن... هكذا تبدو أجواء الجولة الثانية من بطولة لبنان في الرالي
رياضة
13:29
من زغرتا-اهدن... هكذا تبدو أجواء الجولة الثانية من بطولة لبنان في الرالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دور الـ16 في المونديال بدأ... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دور الـ16 في المونديال بدأ... إليكم التفاصيل
0
رياضة
13:23
ما موقف السفير المصري في لبنان من التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى الدور الـ16 من كأس العالم؟
رياضة
13:23
ما موقف السفير المصري في لبنان من التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى الدور الـ16 من كأس العالم؟
0
رياضة
13:20
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
رياضة
13:20
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2026
0
عالم الطبخ
10:38
كباب بالكرز وسلطة الدراق المشوي والبوراتا... وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:38
كباب بالكرز وسلطة الدراق المشوي والبوراتا... وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03
برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم
2
حال الطقس
05:20
طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
حال الطقس
05:20
طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
3
أخبار لبنان
05:24
الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
أخبار لبنان
05:24
الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
4
أمن وقضاء
03:05
الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أمن وقضاء
03:05
الجيش: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
5
صحف اليوم
01:36
إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»
صحف اليوم
01:36
إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»
6
اسرار
23:33
أسرار الصحف 04-07-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 04-07-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03
تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03
تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين
8
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More