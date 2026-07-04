ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، وأنه قد ينعقد بعد أيام بعد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا.

وقال ترامب: "علاقتي مع نتنياهو جيدة جدا وهو يعرف من هو الزعيم".