ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2954 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل، وفق الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم السبت.



وسجّلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة وتخطّى عدد المصابين 16 ألفا من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 حزيران مخلفة خرابا ودمارا وآلاف المفقودين.