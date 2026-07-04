فانس بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة: "ستسمعون أصواتا ستتحدث بهوس ليس عن عظمتنا الوطنية بل عن شوائبنا الوطنية"

حمل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس على من ينتقدون "شوائب" أميركا في خطاب مطوّل ألقاه بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة على متن سفينة هجومية برمائية في نيويورك.



وألقى فانس خطابه فيما كانت تبحر عشرات السفن الكبيرة الآتية من أكثر من 20 دولة في ميناء نيويورك احتفاء بالذكرى المئتين والخمسين لتوقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 تموز 1776.



وقال فانس من على متن سفينة يو اس اس كيرساردج: "ستسمعون اليوم أصواتا قليلة لكن عالية ستتحدث بهوس ليس عن عظمتنا الوطنية بل عن شوائبنا الوطنية".



وأضاف: "سيتحدثون عن خطايا أميركا باستياء ونخوة واعظ متّقد لكن من دون ما يميّز إيماننا المسيحي من لباقة ومغفرة"، مشيرا إلى أن هؤلاء "لم يحسنوا فهم جوهر أميركا".



وأتت تصريحات فانس استكمالا لما جاء في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتمد الجمعة نبرة أكثر حدة، إذ ندّد بـ"المتعصّبين والمتطرّفين" الذين يهددون هوية أميركا، شاجبا "عودة التهديد الشيوعي على أرضنا".



وحلّق سرب من الطائرات العسكرية في محيط ميناء نيويورك، تاركا خلفه خطوطا حمراء وبيضاء وزرقاء بألوان العلم الأميركي.



غير أن موجة الحرّ التي تخنق شرق الولايات المتحدة عكّرت بعض احتفالات الرابع من تموز.



وبلغت الحرارة في مدينة نيويورك 41 درجة مئوية بعد ظهر السبت.

