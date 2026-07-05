الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2026-07-05 | 00:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
أعلن يوري أوشاكوف مستشار الكرملين في وقت مبكر اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف إن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.
وأشار إلى أنه "أكد الرئيس الأميركي مجددا استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أيضا تحدث إلى ترامب.
ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها "عملية وبناءة للغاية"، مضيفا أن موسكو تسعى إلى "حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا".
واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين "بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين".
وكان يشير إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، مرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية.
وقال أوشاكوف إن بوتين "وصف الوضع الحقيقي على ساحة المعركة حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر منطقة تلو الأخرى".
وأبلغ القادة العسكريون الروس بوتين يوم الجمعة أن القوات الروسية استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
ونفى زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس السبت هذا الادعاء، قائلين إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.
وأشارت روسيا إلى أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية.
وترفض أوكرانيا هذا، وحث زيلينسكي بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.
أخبار دولية
ترامب
بوتين
المساعدة
التوصل
تسوية
أوكرانيا
التالي
عشرات الآلاف يتظاهرون في ألبانيا ضد إقامة مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب على محمية طبيعية
الصين تطلق سراح قس بروتستانتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-09
أ.ف.ب عن الكرملين: بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
خبر عاجل
2026-04-09
أ.ف.ب عن الكرملين: بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
0
آخر الأخبار
2026-05-14
الخارجية الصينية: يجب التوصل إلى تسوية بشأن الملف النووي الإيراني واستخدام القوة طريق مسدود
آخر الأخبار
2026-05-14
الخارجية الصينية: يجب التوصل إلى تسوية بشأن الملف النووي الإيراني واستخدام القوة طريق مسدود
0
أخبار دولية
2026-04-20
الكرملين: لا نتوسط في المفاوضات بشأن إيران لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة
أخبار دولية
2026-04-20
الكرملين: لا نتوسط في المفاوضات بشأن إيران لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة
0
آخر الأخبار
2026-04-20
الكرملين: روسيا ليست وسيطا بشأن إيران لكننا مستعدون للمساعدة إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
2026-04-20
الكرملين: روسيا ليست وسيطا بشأن إيران لكننا مستعدون للمساعدة إذا لزم الأمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:02
ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور
أخبار دولية
02:02
ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور
0
أخبار دولية
00:41
ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية
أخبار دولية
00:41
ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية
0
أخبار دولية
00:29
عشرات الآلاف يتظاهرون في ألبانيا ضد إقامة مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب على محمية طبيعية
أخبار دولية
00:29
عشرات الآلاف يتظاهرون في ألبانيا ضد إقامة مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب على محمية طبيعية
0
أخبار دولية
00:09
الصين تطلق سراح قس بروتستانتي
أخبار دولية
00:09
الصين تطلق سراح قس بروتستانتي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-26
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-04-26
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
2026-02-28
فايننشال تايمز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وننصح عبوره بحذر
آخر الأخبار
2026-02-28
فايننشال تايمز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وننصح عبوره بحذر
0
موضة وجمال
2026-07-03
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
موضة وجمال
2026-07-03
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
0
خبر عاجل
2026-03-03
حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان
خبر عاجل
2026-03-03
حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الولايات المتحدة في عيدها الـ250… قوة عالمية وانقسام داخلي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الولايات المتحدة في عيدها الـ250… قوة عالمية وانقسام داخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط... وهذه المرّة من البوابة الإقتصادية السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط... وهذه المرّة من البوابة الإقتصادية السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
05:20
طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
حال الطقس
05:20
طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
2
أخبار لبنان
05:24
الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
أخبار لبنان
05:24
الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
3
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
4
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
6
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
09:47
خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
7
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
8
آخر الأخبار
09:08
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
09:08
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More