الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا

أعلن يوري أوشاكوف مستشار الكرملين في وقت مبكر اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.



وقال أوشاكوف إن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.



وأشار إلى أنه "أكد الرئيس الأميركي مجددا استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة".



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أيضا تحدث إلى ترامب.



ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها "عملية وبناءة للغاية"، مضيفا أن موسكو تسعى إلى "حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا".



واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين "بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين".



وكان يشير إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، مرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية.



وقال أوشاكوف إن بوتين "وصف الوضع الحقيقي على ساحة المعركة حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر منطقة تلو الأخرى".



وأبلغ القادة العسكريون الروس بوتين يوم الجمعة أن القوات الروسية استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.



ونفى زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس السبت هذا الادعاء، قائلين إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.



وأشارت روسيا إلى أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية.



وترفض أوكرانيا هذا، وحث زيلينسكي بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.