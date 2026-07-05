الصين تطلق سراح قس بروتستانتي

أطلقت الصين سراح القس البروتستانتي عزرا جين، مؤسس احدى أكبر الكنائس الإنجيلية غير المسجلة في البلاد والمحتجز منذ تشرين الأول، وفق ما أفادت كنيسته وكالة فرانس برس الأحد.



وجين هو مؤسس كنيسة صهيون المستقلة في الصين والتي اجتذبت آلاف الأتباع، حيث يختار العديد من المسيحيين الصلاة فيها بدلا من الكنائس المعتمدة من قبل الدولة والخاضعة لرقابة الحكومة.



ولفتت الكنيسة انتباه السلطات الصينية بعد توسعها اللافت، إلى أن تم حلها عام 2018، لكنها تابعت نموها عبر إقامة قداديس على منصة زووم، بالإضافة إلى لقاءات صغيرة في نحو 40 مدينة صينية.



وأُلقي القبض على جين، المعروف أيضا باسمه الصيني "مينغري"، وقساوسة آخرين وأعضاء في الكنيسة في 10 تشرين الأول، بتهمة "الاشتباه في الاستخدام غير القانوني لشبكات معلومات".



وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضية جين خلال لقائه بنظيره الصيني شي جينبينغ في شهر أيار.



والسبت، ذكرت منظمة "تشاينا إيد" الحقوقية في بيان أن جين وصل إلى لوس أنجليس عقب إطلاق سراحه في الصين.



وأوضح البيان أن المسؤولين الصينيين أبلغوا القس بأن إطلاق سراحه "جاء نتيجة لمناقشات بين الرئيس الأميركي دونالد جاي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، وقُدّم كبادرة حسن نية تزامنت مع عيد الاستقلال الأميركي".



وقالت غريس، ابنة جين، في بيان شاركه أحد أعضاء الكنيسة مع وكالة فرانس برس "نشكر الله على هذه المعجزة العظيمة".



أضافت "نأمل أن تكون هذه الخطوة مؤشرا على تحول إيجابي لأصحاب المعتقدات الدينية في الصين وللعلاقات بين بلدينا".