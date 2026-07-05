الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تطلق سراح قس بروتستانتي

أخبار دولية
2026-07-05 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تطلق سراح قس بروتستانتي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصين تطلق سراح قس بروتستانتي

أطلقت الصين سراح القس البروتستانتي عزرا جين، مؤسس احدى أكبر الكنائس الإنجيلية غير المسجلة في البلاد والمحتجز منذ تشرين الأول، وفق ما أفادت كنيسته وكالة فرانس برس الأحد.

وجين هو مؤسس كنيسة صهيون المستقلة في الصين والتي اجتذبت آلاف الأتباع، حيث يختار العديد من المسيحيين الصلاة فيها بدلا من الكنائس المعتمدة من قبل الدولة والخاضعة لرقابة الحكومة.

ولفتت الكنيسة انتباه السلطات الصينية بعد توسعها اللافت، إلى أن تم حلها عام 2018، لكنها تابعت نموها عبر إقامة قداديس على منصة زووم، بالإضافة إلى لقاءات صغيرة في نحو 40 مدينة صينية.

وأُلقي القبض على جين، المعروف أيضا باسمه الصيني "مينغري"، وقساوسة آخرين وأعضاء في الكنيسة في 10 تشرين الأول، بتهمة "الاشتباه في الاستخدام غير القانوني لشبكات معلومات".

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضية جين خلال لقائه بنظيره الصيني شي جينبينغ في شهر أيار.

والسبت، ذكرت منظمة "تشاينا إيد" الحقوقية في بيان أن جين وصل إلى لوس أنجليس عقب إطلاق سراحه في الصين.

وأوضح البيان أن المسؤولين الصينيين أبلغوا القس بأن إطلاق سراحه "جاء نتيجة لمناقشات بين الرئيس الأميركي دونالد جاي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، وقُدّم كبادرة حسن نية تزامنت مع عيد الاستقلال الأميركي".

وقالت غريس، ابنة جين، في بيان شاركه أحد أعضاء الكنيسة مع وكالة فرانس برس "نشكر الله على هذه المعجزة العظيمة".

أضافت "نأمل أن تكون هذه الخطوة مؤشرا على تحول إيجابي لأصحاب المعتقدات الدينية في الصين وللعلاقات بين بلدينا".

أخبار دولية

بروتستانتي

LBCI التالي
الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
وزارة الدفاع الصينية: البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات قبالة سواحل الصين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-10

رويترز عن صحيفة: مفاوضو واشنطن سيطلبون من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-04

وزارة الزراعة تطلق مبادرة رائدة بدعم من الصين لتعزيز حماية الزراعة والغابات باستخدام الطائرات المسيّرة

LBCI
أخبار دولية
2026-05-26

الصين تدعو "الأطراف المعنية" إلى احترام وقف إطلاق النار بعد الضربات الأميركية لإيران

LBCI
أخبار دولية
2026-04-16

هيغسيت: الصين أكدت أنها لن ترسل أسلحة لإيران خلال وقف إطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:02

ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور

LBCI
أخبار دولية
00:41

ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية

LBCI
أخبار دولية
00:29

عشرات الآلاف يتظاهرون في ألبانيا ضد إقامة مشروع سياحي مرتبط بعائلة ترامب على محمية طبيعية

LBCI
أخبار دولية
00:24

الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-26

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

فايننشال تايمز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وننصح عبوره بحذر

LBCI
موضة وجمال
2026-07-03

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:17

رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:24

وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الولايات المتحدة في عيدها الـ250… قوة عالمية وانقسام داخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط... وهذه المرّة من البوابة الإقتصادية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

برميل النفط يهدأ… وهرمز لم يعد وحده في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحمر ويحمر صلة وصل بين البقاع والجنوب... لكن متقطّعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
05:20

طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...

LBCI
أخبار لبنان
05:24

الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:04

القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب

LBCI
خبر عاجل
14:04

القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي

LBCI
أمن وقضاء
09:47

خرجت من منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
آخر الأخبار
13:18

ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه

LBCI
آخر الأخبار
09:08

التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الناعمة - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More