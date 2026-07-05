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ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية

أخبار دولية
2026-07-05 | 00:41
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ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية
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ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة رغم سوء الأحوال الجوية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن السبت "مهما كانت الظروف"، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إلغاء احتفالات وإخلاء حشود كبيرة من المتفرجين مؤقتا.

وطُلب من عشرات الآلاف من الذين تحدوا الطقس الأكثر حرا على الإطلاق في العاصمة، بإخلاء الناشونال مول قبل ساعات عدة من الخطاب بسبب تحذير من وقوع عواصف رعدية.

وبينما هرع كثيرون نحو المخارج، عمت الفوضى بعد رفض آخرين المغادرة أو محاولتهم العودة مجددا وهم يهتفون "ترامب ترامب"، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

لكن ترامب البالغ 80 عاما والذي سعى إلى ترك بصمته الشخصية على الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية لتوقيع إعلان الاستقلال في عام 1776، أكد أنه سيمضي قدما في خطابه.

وكتب ترامب على تروث سوشال "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء. سننتظر انتهاء العاصفة، لا يهمني إن كان ذلك عند الساعة الثانية صباحا".

اضاف ""سأكون هناك مهما كانت الظروف"، متابعا "إنها ليلة السبت، دعونا نستمتع ببعض المرح، حتى لو خرجنا في وقت متأخر الليلة".

وبعد دقائق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض والجهة المنظمة للاحتفالات، بأنه من المقرر أن يلقي ترامب خطابه في ساحة ناشونال مول عند الساعة الحادية عشرة ليلا (03,00 ت غ الأحد)، على أن يعقب ذلك عرض للألعاب النارية.

وتزامنت ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.

وأُلغي عرض عيد الاستقلال التقليدي في واشنطن مع وصول مستويات الحرارة في العاصمة الأميركية إلى 39 درجة مئوية وارتفاع مؤشر الحرارة المحسوسة إلى ما بين 43 و46 درجة مئوية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأنه تم إخلاء ساحة ناشونال مول حيث كان من المقرر إقامة حفل ضخم السبت يتضمن كلمة لترامب، وذلك بسبب التحذير من اقتراب عاصفة رعدية شديدة.

وقبل ساعات من كلمة ترامب، هبت رياح عاتية على الموقع ولمع البرق في السماء، ما دفع بالسلطات إلى إصدار أوامر للحاضرين بالاحتماء فورا.

وفي ساعة متأخرة الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور بولاية داكوتا الجنوبية المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.

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