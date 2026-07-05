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ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور

أخبار دولية
2026-07-05 | 02:02
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ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور
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ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية تعلن اكتشاف إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور

أصبحت نيو ساوث ويلز ثالث ولاية أسترالية تؤكد اكتشاف إصابة بسلالة إتش5إن1 من إنفلونزا الطيور بعد أن أعلنت السلطات العثور على طائر بحري مهاجر بالقرب من إحدى المدن الساحلية أظهرت نتائج فحوصاته إصابته بالفيروس شديد العدوى.

وكانت أستراليا قد أكدت الشهر الماضي اكتشاف إصابة بالسلالة إتش5إن1 من الفيروس.

وأعلنت السلطات في وقت متأخر من أمس السبت أنه تم حتى الآن تأكيد ست حالات إصابة في ثلاث ولايات، بما في ذلك إصابة طائر بحري عثر عليه بالقرب من بلدة هوكس نست الساحلية في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وأدت سلالة إتش5إن1 إلى إعدام مئات الملايين من الطيور في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار. ولا تزال حالات إصابة البشر بالفيروس نادرة.

وقالت وزيرة الزراعة بالولاية تارا موريارتي في بيان "تعد نتيجة الاختبار الإيجابية أول اكتشاف مؤكد لفيروس إتش5 في نيو ساوث ويلز".

وأضافت "لا توجد أدلة على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية المحلية، ولم يتم الكشف عن إنفلونزا الطيور من سلالة إتش5 في قطعان الدواجن التجارية أو الطيور التي تربيها الأسر أو أي طيور أخرى في نيو ساوث ويلز. لا يوجد أي تأثير على إمدادات لحم الدجاج أو البيض، وأشجع الجميع على شراء هذه المنتجات كالمعتاد".

وأوضحت أن حكومة الولاية أطلقت خطة استجابة تتضمن تعزيز عمليات المراقبة ونشر المزيد من العمالة لدعم القطاع.

وكثفت السلطات في أستراليا المراقبة والفحوصات على الحيوانات البرية والماشية منذ أن تأكد ظهور أنفلونزا الطيور في البر الرئيسي، إذ تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن تبذل حكومته كل ما في وسعها للحد من أي انتشار للفيروس.

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