موجة حر ثالثة في فرنسا أخف من سابقتها التاريخية

تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة، ما حملَ على وضع سبع مقاطعات في الجنوب في حال تأهب "برتقالية"، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة، بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "امتداد موجة حر شديدة إلى الجنوب الغربيّ” بعد ظهر الأحد، "مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة، ووصولها إلى ذروة تتراوح بين 38 و40 درجة" في بعض المناطق.

من المتوقع أن يمتد الطقس الشديد الحرارة شمالًا الاثنين، وفق هيئة الأرصاد التي تشير إلى احتمال توسيع نطاق التحذير "البرتقاليّ” الخاص بموجات الحر ليشمل مقاطعات إضافية.

وقال خبير الأرصاد الجوية جيل ماتريكون عبر إذاعة "آر إم سي" الأحد، إن درجات الحرارة أقل بقليل من تلك المسجلة خلال موجة الحر السابقة.

وأضاف أنّ موجة الحر هذه قد تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

تُعد هذه الموجة الثالثة من الحر الشديد التي تشهدها فرنسا هذا العام، عقب موجة أيار وموجة حر تاريخية استمرت نحو أسبوعين في النصف الثاني من حزيران، حين بلغت الحرارة مستويات قياسية.