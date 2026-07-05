مديرية الإعلام في الرئاسة السورية: زيارة مرتقبة لماكرون إلى سوريا

أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية لـ سانا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية:
▪ الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم… pic.twitter.com/E0pA8bCwsa
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) July 5, 2026
أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية لـ سانا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية:
▪ الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم… pic.twitter.com/E0pA8bCwsa