ّرئيس مجلس الوزراء القطريّ تلقى اتصالًا من بارو عرض خلاله التعاون الثنائي

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطريّ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالًا هاتفيًا، من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، حسب وكالة الانباء القطريّة "قنا".

واستعرض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقشا المستجدات الإقليمية، سيما في لبنان والجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.