روسيا: أوكرانيا ترفض وقفا لإطلاق النار في بلدة كوستيانتينيفكا لتسليم جثث عسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا رفضت وقف قصف بلدة كوستيانتينيفكا في شرق البلاد للسماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين أوكرانيين قتلى.



وأبلغ قادة عسكريون روس الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة بأن قوات موسكو سيطرت على كوستيانتينيفكا لكن كييف نفت ذلك قائلة إن قواتها لا تزال تسيطر على البلدة.



وكوستيانتينيفكا منطقة استراتيجية لطالما سعت موسكو للسيطرة عليها في هجمات على منطقة دونيتسك.



وقالت روسيا إنها اقترحت وقفا لإطلاق النار يستمر ست ساعات في كوستيانتينيفكا والمناطق المحيطة بها غدا الاثنين لتسهيل تسليم جثث العسكريين الأوكرانيين، وأمهلت كييف حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش اليوم للرد.