ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الإعلام الفنزويلية أن عدد قتلى الزلزالين الذين ضربا فنزويلا ارتفع إلى 3342.



وتشير الحصيلة الجديدة أيضا إلى أن عدد المصابين بلغ 16470 شخصا، بينما ارتفع عدد المشردين إلى 17345 شخصا.



وفي خطاب بمناسبة مرور 215 عاما على استقلال فنزويلا، دافعت القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ديلسي رودريغيز، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب الزلزالين، وسط تزايد الإحباط إزاء ما وصفه الكثيرون بأنه استجابة متأخرة وغير كافية للكارثة.



وأشارت رودريغيز الى أنها نشرت قوات الأمن على الفور وأعلنت إنشاء وحدة عسكرية جديدة للمساعدة في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.

وشدّدت رودريغيز على أن البلاد لن تنزلق إلى اضطرابات اجتماعية في أعقاب الزلزالين.



وقالت: "لن تحدث اضطرابات اجتماعية، فما نشهده هو تضامن اجتماعي عميق".