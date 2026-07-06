فيضانات وإجلاء السكان في مناطق بجنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة جنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية.



وقال مجلس مدينة دنيدن إن مجموعة من الطرق في موسجيل، غرب وسط المدينة، أُغلقت خلال الليل بسبب الفيضانات، كما أُغلق الطريق فوق تري مايل هيل، ووردت أنباء عن انهيارات أرضية صغيرة في شبه جزيرة أوتاجو. وأضاف المجلس أنه تم تركيب حواجز للحماية من الفيضانات في شارع ساري في جنوب دنيدن، وأن المضخات والأنابيب تمكنت حتى الآن من التعامل مع مياه الأمطار.



وذكر المجلس المحلي أن مركزا للإجلاء فتح أبوابه خلال الليل في موسجيل واحتمى به عدد من السكان.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن ما يعادل 100 مليمتر من الأمطار هطلت على دنيدن وأومارو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفة أن من المتوقع أن تتحرك الأمطار شمالا نحو كانتربري ومالبورو.

