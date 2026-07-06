هجوم أوكراني يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

أدى هجوم أوكراني إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفق ما أفاد ميخائيل رازفوجاييف، حاكم المدينة الذي عينته موسكو.



وكتب رازفوجاييف على تطبيق تليغرام: "عقب هجوم شنه العدو على البنية التحتية للطاقة بالقرب من سيفاستوبول، انقطعت الكهرباء موقتا عن مدينتنا".