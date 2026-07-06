ولاية نيوجيرسي الأميركية تبلغ عن 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر

أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأميركي وساحل الأطلسي، على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي.



وقال راينارد واشنطن، مفوض الصحة في الولاية، في مؤتمر صحافي السبت: "وصل عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالحرارة في كل أنحاء الولاية إلى 19".



وأضاف: "للأسف، عُثر على العديد من هؤلاء الأشخاص داخل منازل تفتقر إلى أجهزة التكييف، بينما وُجد آخرون خارج مساكنهم، ومنهم من كان في الشارع، والبعض وُجد حتى داخل سيارات متوقفة".



وأشار الى أنه "تم العثور على العديد من هؤلاء الأشخاص في منازل بدون تكييف، وكان عدد قليل منهم خارج مساكنهم، وبعضهم في الشارع، وحتى داخل سيارات متوقفة".



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن التحذيرات من درجات حرارة مرتفعة للغاية أو شديدة الخطورة شملت نحو 160 مليون أميركي، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بعطلة الرابع من تموز.



وحضت السلطات السكان على البقاء داخل منازلهم والاطمئنان على جيرانهم وشرب كميات من المياه تفوق المعتاد والبحث عن أماكن مكيفة في حال عدم توفر التكييف في منازلهم.



وحذرت حاكمة نيوجيرسي، ميكي شيريل، السكان قائلة: "هذا الطقس متطرف وخطير (...) وهذه أطول فترة نشهد فيها درجات حرارة مرتفعة للغاية منذ أكثر من 14 عاما".