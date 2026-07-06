الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الاسترالي يعتذر لكايلي مينوغ بعد إدلائه بتعليقات عن رغبته بإقامة علاقة معها

أخبار دولية
2026-07-06 | 00:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الاسترالي يعتذر لكايلي مينوغ بعد إدلائه بتعليقات عن رغبته بإقامة علاقة معها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الوزراء الاسترالي يعتذر لكايلي مينوغ بعد إدلائه بتعليقات عن رغبته بإقامة علاقة معها

قدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اعتذارا عن تعليقات أدلى بها خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا وأعرب فيها عن رغبته بإقامة علاقة جنسية مع نجمة البوب كايلي مينوغ. 
     
وطُلب من ألبانيزي خلال مشاركته في برنامج "بودكاست" كوميدي محلي الأسبوع الماضي، اختيار فنانة أسترالية لـ"يقيم معها علاقة جنسية ويتزوجها ويواعدها". فأجاب: "أوه، كايلي بالطبع"، وذلك بعد أن حاول في البداية التهرب من السؤال. 
     
وعقّبت مقدمة البرنامج نيكي أوزبورن، قائلة: "هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية وتواعدها؟"، فأجاب ألبانيزي: "كل ما سبق". 
     
وقوبلت هذه التصريحات بإدانات سريعة، حيث وصفها أحد المشرعين الأستراليين بأنها زلة تفتقر إلى اللياقة وتنم عن سوء تقدير. 
     
وفي ظل تزايد الانتقادات، أصدر ألبانيزي بيانا عبر مكتبه قدم فيه اعتذاره. وقال في البيان: "أقدم اعتذارا صريحا لا لبس فيه عن تلك التصريحات". 
     
ومينوغ الملقبة بـ"أميرة البوب" تحظى بشعبية واسعة في أستراليا، وقد حققت شهرتها في البداية من خلال مسلسل "جيران" المحلي قبل أن تنطلق في مسيرة موسيقية ناجحة.

أخبار دولية

أنتوني ألبانيزي

نجمة البوب

كايلي مينوغ

علاقة جنسية

LBCI التالي
الحكومة الإسرائيلية تتحدى المحكمة العليا بشأن قرار يتعلق بالهيئة الناظمة للبث
ولاية نيوجيرسي الأميركية تبلغ عن 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-05

رئيس تايوان إثر عودته من إسواتيني: يحق لنا إقامة علاقات مع العالم

LBCI
خبر عاجل
2026-05-09

ترامب لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية: لا رغبة لي حاليًا في التعليق بشأن الرد الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
04:48

الرئيس جوزاف عون استقبل رئيسة بلدية مجلس كمبرلاند في أستراليا علا حامد وعرض معها أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدّرين من أصل لبناني في أستراليا كما جرى التداول في العلاقات اللبنانية - الأسترالية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-06

رئيس الحكومة غادر عين التينة من دون الإدلاء بتصريح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:04

مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام

LBCI
أخبار دولية
06:18

حماس تعلن حل حكومتها في غزة

LBCI
أخبار دولية
05:27

حماس تتجه لحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع

LBCI
أخبار دولية
04:55

مجلس حقوق الإنسان الأممي يأمر بـ"تحقيق عاجل" بشأن أحداث الأبيّض السودانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-07-02

جعجع: الجانب السوري جانب صديق لكن على الدولة اللبنانية حل مشكلتها بنفسها ويمكن لسوريا مساعدتنا

LBCI
عالم الطبخ
2026-06-27

مزيج صحي بين النكهات البحرية والخضار: القريدس بصلصة البرتقال على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-31

الجيش اللبنانيّ ينسحب من قرى رميش وعين إبل ودبل... والأهالي يرفعون الصوت

LBCI
آخر الأخبار
02:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي الذي يشيع الآن قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

يوميات مونديال القارة الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
أمن وقضاء
11:46

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
04:25

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:39

اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا

LBCI
خبر عاجل
12:55

أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
08:19

رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:49

الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More