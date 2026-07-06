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عشرة قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف
أخبار دولية
2026-07-06 | 00:45
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عشرة قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف
أدت غارات روسية إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، بحسب السلطات المحلية.
ففي العاصمة، قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 46 آخرون، وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام. كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه في منطقة بوتشا الواقعة على مشارف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك.
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