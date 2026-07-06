انطلاق موكب جنازة خامنئي في طهران

بدأ موكب جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي صباح الاثنين طوافه في شوارع طهران، في مراسم وداع أخيرة من المتوقع أن تستمر نحو عشر ساعات، وفق ما أظهرت مشاهد حية بثها التلفزيون الإيراني الرسمي.



وقال الجنرال حسن حسن زاده: "نطلب من الجمهور التوجه إلى ميدان آزادي" بهدوء، حيث من المقرر أن يصل الموكب، وذلك في ظل خشية السلطات من وقوع حوادث تدافع مميتة كتلك التي حدثت سنة 1989 خلال جنازة آية الله روح الله الخميني، سلف خامنئي.