أستراليا تحذر من "زعزعة استقرار" جنوب المحيط الهادئ إثر التجربة الصاروخية الصينية

حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ من أن إطلاق الصين التجريبي لصاروخ بعيد المدى في جنوب المحيط الهادئ من شأنه "زعزعة استقرار" المنطقة.



وقالت الوزيرة الأسترالية لصحافيين: "لقد أوضحت أستراليا للصين أننا نعتبر هذا الأمر يزعزع استقرار المنطقة".



وجاء تأكيد الصين لهذه التجربة بعد ساعات من توقيع أستراليا اتفاقية تحالف دفاعي مع جزر فيجي في المحيط الهادئ.