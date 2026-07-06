اليابان حثت الصين على إعادة النظر في إطلاق صاروخ تجريبي في المحيط الهادئ

أعلنت اليابان أنها حثت الصين بشدة على إعادة النظر في إطلاق صاروخ تجريبي في المحيط الهادئ، وذلك عقب إعلان بكين الاثنين عن التجربة التي أُبلغت طوكيو بها مسبقا.



وجاء في بيان مشترك صدر قبل الإطلاق عن وزارات يابانية عدة، من بينها الدفاع والخارجية: "طلبنا بشدة إعادة النظر في إطلاق هذا الصاروخ الباليستي التجريبي لضمان عدم تشكيله تهديدا لأمن اليابان، ولا سيما بمروره في مجالها الجوي".