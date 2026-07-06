مجلس حقوق الإنسان الأممي يأمر بـ"تحقيق عاجل" بشأن أحداث الأبيّض السودانية

أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق عاجل" في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأُبيِّض السودانية، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".



وفي قرار جرى تبنيه بالإجماع، أعرب المجلس المؤلف من 47 عضوا عن "قلقه البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق" في الأبيّض، داعيا بعثة تقصي حقائق مستقلة تابعة للأمم المتحدة الى إجراء "تحقيق عاجل في أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي... وما يتصل بالجرائم الدولية" التي يُشتبه في ارتكابها في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع.