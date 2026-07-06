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حماس تعلن حل حكومتها في غزة
أخبار دولية
2026-07-06 | 06:18
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حماس تعلن حل حكومتها في غزة
أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابتة لوكالة فرانس برس: "قدم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد الفرا، رسميا استقالته من منصبه" و"حل لجنة الطوارئ الحكومية، تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية".
أخبار دولية
حماس
حكومة
غزة
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