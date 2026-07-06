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مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام
أخبار دولية
2026-07-06 | 07:04
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مقتل وإصابة 330 طفلا على الأقل جراء الحرب في السودان هذا العام
أسفرت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وفق ما أعلنت الاثنين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وقال ممثل منظمة اليونيسف في السودان شيلدون ييت في بيان إن الأطفال "يُقتلون ويُصابون داخل منازلهم، وعلى الطرقات، وفي الأسواق، وأثناء محاولتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية".
أخبار دولية
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