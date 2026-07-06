سوريا تستعد لاستقبال ماكرون

تستعد سوريا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث رُفعت الأعلام السورية والفرنسية على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، في إطار التحضيرات للزيارة المرتقبة.