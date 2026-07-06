الرئيس الأميركيّ: لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها في شأن إيران وآداءنا رائع

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ بلاده في وضع ممتاز، لافتًا إلى أنّها تحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققتها في فنزويلا.
وقال: “لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها في شأن إيران لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قويّ وجيشنا الأقوى في العالم”.
ووصف آداء الولايات المتحدة الأميركية في إيران بالرائع.
وأشار إلى أنّها قضت على جيشها “ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نوويّ”.
وقال: حصلنا على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها وسنحصل أيضًا على اليورانيوم الإيرانيّ عالي التخصيب.
وأضاف: “إمّا أن تبرم إيران اتفاقًا أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعبًا”.