الرئيس الأميركيّ: لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها في شأن إيران وآداءنا رائع

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ بلاده في وضع ممتاز، لافتًا إلى أنّها تحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققتها في فنزويلا.

وقال: “لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها في شأن إيران لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قويّ وجيشنا الأقوى في العالم”.

ووصف آداء الولايات المتحدة الأميركية في إيران بالرائع.

وأشار إلى أنّها قضت على جيشها “ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نوويّ”.