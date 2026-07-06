نتنياهو: آمل في أن أعرض أمام الرئيس ترامب تقدمًا في مسار السلام مع لبنان

دعا رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات إف 35، معتبرًا أنّ ذلك سيضر بميزان القوى القائم على تفوّق إسرائيل.

وقال نتنياهو لفوكس نيوز: “تركيا دولة رائعة، لكنّها تدار من شخص يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل”.

ولفت إلى أنّ إسرائيل وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة إيران خلافًا لتركيا.

وأوضح أنّ إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام.

وأكّد نتنياهو ألّا خلافات جوهرية مع واشنطن، قائلًا: “لي وللرئيس ترامب أسلوبان مختلفان في التعبير، لكنّنا أفضل حليفين”.

وأعلن أنّه لم يُحدّد موعد للقائه مع الرئيس ترامب بعد، آملًا في أن يعرض أمامه تقدمًا في مسار السلام مع لبنان.