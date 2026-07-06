ماكرون: أتيت الى سوريا لأؤكد ‏التزام فرنسا ‏بالوقوف إلى جانب الشعب من أجل ‏سوريا ذات سيادة ‏موحدة بتعدديتها ‏وتنعم بالسلام مع جيرانها

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على التزام بلاده ‏بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة ‏موحدة.‏



وكتب ماكرون في منشور على منصة‎ ‌‏"اكس"،‏ ‏بمناسبة زيارته الحالية إلى دمشق: ‏"أتيت لأؤكد ‏التزام فرنسا ‏بالوقوف إلى جانب الشعب ‏السوري من أجل ‏سوريا ذات سيادة ‏موحدة بتعدديتها، ‏وتنعم بالسلام مع جيرانها‌‏".‏



ودعا الرئيس ماكرون إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار ‏والسلام معاً.‏



وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‌‏في ‏استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى ‌‏وصولهم إلى ‏مطار دمشق الدولي‎.‎



وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008، ‏وتجسد ‏انتقال العلاقات السورية ـ الفرنسية إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على ‏الاحترام المتبادل، والشراكة المتكافئة، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".