الشرع يرحّب بدور فرنسا "البناء" في سوريا

رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين بدور فرنسا "البناء" في سوريا، معتبرا أنها من "أصدقاء الشعب السوري"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.



وقال الشرع الذي يستقبل في دمشق نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون إن "فرنسا كانت تعتبر من اصدقاء الشعب السوري في ظل الثورة السورية، وكانت داعمة لمسار الثورة السورية، لنيل الشعب حريته وكرامته من استبداد النظام السابق"، موضحا أنه "كان هناك دور بناء" لفرنسا منذ سقوط حكم بشار الأسد.

