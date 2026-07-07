أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين.



ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.



وفي غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان.



وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.



ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تقرير أكسيوس أو تحديد ما إذا كانت السفن الواردة في ذلك التقرير تشمل الناقلة المذكورة في الإشعار الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.



ولم ترد القيادة المركزية الأميركية بعد على طلب من رويترز للتعليق.



وتسلط هذه التقارير الضوء على المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وعُمان يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي.



وتعرضت سفن تجارية لهجمات خلال الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران، لكن تسنى التوصل لاتفاق مؤقت يتضمن بنودا لضمان المرور الآمن.



وانتهت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما يهدف لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.