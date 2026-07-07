هيئة بريطانية: اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف شرقي ليما في عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 14.8 كيلومتر شرقي ليما في سلطنة عمان.



وقالت الهيئة إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.