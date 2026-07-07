بيانات: ناقلتان مملوكتان لشركات يابانية تتجهان لمضيق هرمز وعلى متنهما نفط سعودي

أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن ناقلتين عملاقتين مملوكتين لشركات يابانية تحملان أربعة ملايين برميل من النفط الخام السعودي كانتا متجهتين إلى مضيق هرمز للخروج من الخليج.



وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن شركة نيبون يوسين كيه.كيه هي المالكة لإحدى الناقلتين وتتولى إدارتها، بينما تعود الأخرى إلى شركة كاواساكي كيسن كايشا.



ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشركتين.