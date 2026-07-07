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ترامب: حل الصراع في أوكرانيا "أقرب مما يتصوره الناس"

أخبار دولية
2026-07-06 | 23:48
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ترامب: حل الصراع في أوكرانيا &quot;أقرب مما يتصوره الناس&quot;
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ترامب: حل الصراع في أوكرانيا "أقرب مما يتصوره الناس"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا "بات أقرب مما يتصوره الناس"، مشيرا إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن تحدث مطلع هذا الأسبوع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ولم يقدّم ترامب سببا محددا لتأكيده أن حلا للصراع بات وشيكا، وذلك في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما على أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين مما أسفر عن مقتل 28 على الأقل.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يعتقد أن الموقف الأميركي بشأن كيفية حل الصراع لا يزال دون تغيير.

لكن زيلينسكي قال في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه يعتقد أن ترامب ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ضوء النجاحات الأوكرانية في الأونة الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) بات أقرب مما يتصوره الناس. الرئيس بوتين يريد أن ينهيه. أقول لكم ذلك بكل تأكيد".

وذكر ترامب أنه أجرى "مكالمة جيدة" مع بوتين في عطلة الرابع من تموز، وهي محادثة قال عنها أحد معاوني الكرملين إنها استمرت 85 دقيقة وشهدت تقديم عرض من ترامب بالمساعدة في إيجاد سبيل للمضي نحو السلام.

وأشار ترامب إلى أن "الرئيس زيلينسكي يريد في الواقع أن ينتهي الأمر الآن. سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، وأعتقد أننا سنحقق ذلك... أعتقد أننا سننهيه. إنه وضع مروع".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع زيلينسكي غدا الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وقال مسؤول أميركي إن فكرة المحادثات تتمثل في إعطاء دفعة جديدة لإنهاء الحرب.

وقال المسؤول نفسه إن من المرجح أن يعقد ترامب محادثات مع بوتين بعد التحدث إلى زيلينسكي.

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