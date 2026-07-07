مسلحون يقتلون تسعة شرطيين قرب مشروع بناء سد في جنوب غرب باكستان

قتل مسلحون تسعة من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم استهدف نقطة تفتيش عند موقع لبناء سد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وقال عبد القدوس، المسؤول الرفيع في المنطقة، لوكالة فرانس برس: "لقي تسعة من عناصر الشرطة حتفهم وفُقد أثر آخرين إثر هجوم على نقطة تفتيش تتولى حماية موقع بناء سد مانغي". وقد أكدت حكومة الإقليم حصيلة القتلى.

