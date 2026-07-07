عراقجي: التهديدات الأميركية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأميركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بإنهاء المهمة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وكتب عراقجي في منشور على إكس "لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم".وكان منشور عراقجي يشير إلى اتفاق موقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض.