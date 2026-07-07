ماكرون: مستعدون للمساعدة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوريّ... والشرع: استعدنا دورنا كعقدة ربط في الممرات العالمية

أكّد الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ هدف بلاده هو بناء ثقة جديدة في سوريا والمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.



ولفت، في مؤتمر صحافيّ مع نظيره السوريّ أحمد الشرع، إلى أنّ فرنسا شريك مفيد ويمكن التنبؤ بأفعاله بالنسبة لسوريا و"دائمًا ما دعمت مصالح شعبها".



وقال: "لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين".



والتقى ماكرون بمختلف الأطياف في سوريا هذا الصباح و"رأى كرامة وشجاعة وعزيمة".



وأبدى استعداد فرنسا لتقديم المساعدة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوريّ.

كذلك، أعرب الرئيس السوريّ أحمد الشرع عن تطلعه لأن تشكل فرنسا "الشريك الأول" لبلاده،.



وقال إنها استعادت دورها "كعقدة ربط" في سوق الممرات العالمية، بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.



ولفت الشرع إلى أنّه بعد أزمة مضيق هرمز أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا.



وقال: "هنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار".