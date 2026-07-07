فاديفول: حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان

أكّد وزير الخارجية الألمانيّ فاديفول في إسرائيل وجوب أن تضمن إيران حرية المرور عبر مضيق هرمز.



وقال فاديفول: "حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان".



أمّا في شأن فلسطين، فلفت إلى أنّ الفلسطينيين في الضفة الغربية يحتاجون إلى آفاق مستقبلية.



كما لفت إلى أنّ السلطة الفلسطينية بحاجة إلى الإيرادات الضريبية والعائدات الجمركية الأساسية.



وشدد على أنّ مشاريع الاستيطان تهدد السلام.



وقال فاديفول: "هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة".