جثمان خامنئي وصل الى النجف تمهيدا لمراسم تشييعه في العراق

وصل نعش المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الى مطار النجف، عشية إقامة مراسم تشييع له في العراق، قبل العودة الى الجمهورية الإسلامية لمواراته الثرى، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي.



وبثت قناة "العراقية" الرسمية لقطات لطائرة عائدة لشركة "ماهان" الإيرانية، تحمل على متنها جثمان خامنئي، بينما كان ينتظر في المطار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومسؤولون إيرانيون آخرون، إضافة الى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.