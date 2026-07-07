مارين لوبن تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية الفرنسية

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة، في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد.



وقالت لوبن لقناة "تي إف1" التلفزيونية "الليلة، أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية"، لتحسم بذلك مسألة خوضها السباق الرئاسي للمرة الرابعة في انتخابات تُعد أفضل فرصة لحزبها للفوز بالرئاسة.