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واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد

أخبار دولية
2026-07-07 | 23:32
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واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
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واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد

شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران الثلاثاء عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
     
وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "الضربات الأميركية تأتي ردا على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز"، متوعّدة إيران بـ"دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها".
     
من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.
 
الى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت "ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار".
 
بدوره، أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إن طهران سترد بشكل "حاسم" على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين.
     
وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام: "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".
     
ويأتي ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل موقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الاطلاق".
     
 

أخبار دولية

ضربات

إيران

الهجمات

وطهران

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