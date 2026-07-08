الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
أخبار دولية
2026-07-07 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن تشن ضربات على إيران عقب الهجمات على سفن في مضيق هرمز وطهران ترد
شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران الثلاثاء عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "الضربات الأميركية تأتي ردا على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز"، متوعّدة إيران بـ"دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها".
من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.
الى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت "ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار".
بدوره، أعلن الجيش الكويتي أنه تصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إن طهران سترد بشكل "حاسم" على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين.
وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام: "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".
ويأتي ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل موقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الاطلاق".
أخبار دولية
ضربات
إيران
الهجمات
وطهران
التالي
الجيش الأميركي يقول إنه ضرب أكثر من 80 هدفا في إيران بينها أنظمة دفاع جوي
مستشار المرشد الإيراني: من الواضح أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات للفشل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-26
برس تي.في الإيرانية: فتح خط اتصال بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-06-26
برس تي.في الإيرانية: فتح خط اتصال بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
تصعيد خطير في مضيق هرمز… ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران وتهديد بإغلاق الممر النفطيّ
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
تصعيد خطير في مضيق هرمز… ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران وتهديد بإغلاق الممر النفطيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-28
واشنطن وطهران بين تفاهم نووي هشّ وتصعيد ميداني في مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-28
واشنطن وطهران بين تفاهم نووي هشّ وتصعيد ميداني في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
2026-04-14
بغداد تشير الى "تفاهمات" مع واشنطن وطهران للتخفيف من تداعيات حصار مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-04-14
بغداد تشير الى "تفاهمات" مع واشنطن وطهران للتخفيف من تداعيات حصار مضيق هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:28
ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى
أخبار دولية
04:28
ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى
0
أخبار دولية
02:37
الكويت تدين "تكرار الاعتداءات الإيرانية" على أراضيها
أخبار دولية
02:37
الكويت تدين "تكرار الاعتداءات الإيرانية" على أراضيها
0
أخبار دولية
02:31
"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
أخبار دولية
02:31
"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
0
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-23
وكالة الأنباء العمانية : السلطان يستقبل وفدا إيرانيا ويبحث معه استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-06-23
وكالة الأنباء العمانية : السلطان يستقبل وفدا إيرانيا ويبحث معه استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز
0
فنّ
04:52
بعد 12 ليلة تاريخية في ويمبلي... هاري ستايلز يدخل موسوعة غينيس وهذه التفاصيل
فنّ
04:52
بعد 12 ليلة تاريخية في ويمبلي... هاري ستايلز يدخل موسوعة غينيس وهذه التفاصيل
0
فنّ
10:30
"أنا السبب"... أحمد زاهر يبكي متأثراً ويكشف شعوره بالذنب تجاه مرض ابنته
فنّ
10:30
"أنا السبب"... أحمد زاهر يبكي متأثراً ويكشف شعوره بالذنب تجاه مرض ابنته
0
أمن وقضاء
04:10
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
أمن وقضاء
04:10
تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين
تقارير نشرة الاخبار
14:12
النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع
0
آخر الأخبار
13:23
ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد
آخر الأخبار
13:23
ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
2
فنّ
08:14
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
فنّ
08:14
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
3
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
4
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
5
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
6
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
7
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
8
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More