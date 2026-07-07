مستشار المرشد الإيراني: من الواضح أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات للفشل

رأى مستشار المرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أنه من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات مع إيران إلى الفشل.ولفت الى أن واشنطن تحاول إنشاء ممر بديل في مضيق هرمز لسفنها.