الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

أعلن الجيش الكويتي الأربعاء أنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأميركية.وكتب الجيش على "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" دون توضيح مصدرها.وأضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".