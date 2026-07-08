قالبياف يتهم أميركا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأميركية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك "الترتيبات" الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.



وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس ":"لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".