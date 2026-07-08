مسؤول أميركي: الضربات الإيرانية الأخيرة لم تلحق إصابات لدى الأميركيين

أكد مسؤول عسكري أميركي أن الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران وقالت إنها استهدفت قواعد لواشنطن في البحرين والكويت، لم تسفر عن سقوط قتلى أميركيين أو تلحق أضرارا جسيمة في المنشآت.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس: "كل الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران تم اعتراضها أو أخفقت في إلحاق أضرار جسيمة".