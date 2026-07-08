الجيش الإيراني يعلن مقتل ثمانية من عناصره في الضربات الأميركية

أعلن الجيش الإيراني مقتل ثمانية من عناصره في الضربات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة على جنوب الجمهورية الإسلامية.



وقال الجيش في بيان أورده التلفزيون الرسمي: "إثر العدوان الاجرامي الذي نفذه هذا الصباح الجيش الإرهابي الأميركي على مناطق في جنوب إيران، استشهد ثمانية من الأفراد الشجعان للقوات الجوية والبحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بندر عباس وبوشهر".